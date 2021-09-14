Facebook, Twitter и Telegram оштрафовали на 35 млн руб. за отказ удалить контент

Компании Facebook, Twitter и Telegram получили очередные многомиллионные штрафы за отказ удалить контент по требованию российских властей.

Мировой судья Таганского районного суда Москвы постановил взыскать с Facebook 21 млн руб. (ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ), с Twitter – 5 млн руб. (та же статья), с Telegram – 9 млн руб. (та же статья), сообщили в пресс-службе районного суда.

Компаниям вменяется совершение правонарушений, предусмотренных частями второй и четвёртой статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ)". Отметим, что Twitter и Telegram могли получить штрафы до 12 млн руб., Facebook – до 28 млн руб.

Напомним, ранее за отказ удалять запрещенный в РФ контент мировой суд Таганского района Москвы обязал Twitter выплатить компанию 5,5 млн руб. штрафа. Это не первое административное правонарушение компании. Только за этот год Twitter необходимо выплатить штрафы на общую сумму в 33,4 млн руб. Facebook 22 июля был назначен штраф в размере 6 млн рублей. Сумма общих штрафов, полученных компанией с начала этого года, составила 49 млн руб.

В конце августа Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter, Facebook и WhatsApp за отказ от локализации персональных данных российских пользователей на территории России, как того требует закон. Мессенджер WhatsApp, который не раз подозревали в сотрудничестве с американскими спецслужбами, оштрафован впервые. Общая сумма штрафов трем компаниям составила 36 млн руб.: 17 млн руб. Twitter, 15 млн руб. – Facebook, 4 млн руб. – WhatsApp.