14 Сентября 2021
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Политика
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путину будет достаточно недели самоизоляции, - Гинцбург

Президенту России Владимиру Путину, ушедшему на самоизоляцию, будет достаточно соблюдать данный режим неделю, заявил "Интерфаксу" гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Однако конкретные сроки остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают главу государства, добавил он.

Ранее Путин заявил, что из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении решил соблюдать режим самоизоляции.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что это решение не повлияет непосредственно на работу президента, не будет очных мероприятий, но встречи проводиться будут – в режиме видеоконференции.

После того, как коронавирус выявили в окружении президента, он сам сдал тест на COVID-19, тест оказался отрицательным, Путин "абсолютно здоров".

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Теги: владимир путин, самоизоляция, коронавирус



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