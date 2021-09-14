ЕСПЧ признал незаконной ликвидацию партии Эдуарда Лимонова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконной ликвидацию в России Национал-большевистской партии* (*НБП, признана в России экстремистской и запрещена) писателя Эдуарда Лимонова. Иск был подан еще при жизни Лимонова, поэтому ЕСПЧ предписал российским властям выплатить компенсации в размере 10 тыс. евро наследникам писателя (двое детей) и четырем его соратникам-нацболам*.

Лимонов и другие заявители настаивали, что ликвидация НБП* является нарушением статьи 11 Европейской конвенции, где говорится о свободе собраний, передает РБК. Также истец настаивал, что в регистрации партии власти РФ незаконно отказывали.

Стоит отметить, что поправки в Конституцию России, принятые в прошлом году, позволяют российским властям игнорировать решение ЕСПЧ, если оно идет вразрез с действующим российским законодательством.

Между тем, последователи Лимонова до сих пор не могут зарегистрировать в Минюсте новую партию – "Другую Россию Э.В. Лимонова".