Дорога была обработана битумом. В Златоусте столкнулось 19 автомобилей

В Златоусте произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей. В результате аварии никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в УГИБДД региона.

Аварии произошли сегодня днем на автодороге проспект Мира — проспект Гагарина.

"По предварительным данным, напротив электроопоры №75 произошло шесть ДТП с участием 12 транспортных средств, около электроопоры № 71 произошло одно ДТП с участием пяти транспортных средств, около электроопоры № 67 произошло одно ДТП с участием двух транспортных средств", - говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.

Известно, что на месте ДТП проводятся дорожные работы по укладке дорожного полотна. По предварительным данным, проезжая часть была обработана битумом и были установлены соответствующие дорожные знаки.