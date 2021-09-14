14 Сентября 2021
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фельдшер врач взятка деньги (2016) | Фото: visitshimla.in

На Среднем Урале главврач детской больницы получил солидный штраф за взятку

Суд вынес приговор по уголовному делу главного врача детской городской больницы Каменска-Уральского Сергея Гультяева. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере и назначили солидный штраф.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что в декабре 2014 года Гультяев получил от коммерческого директора и фактического руководителя организации взятку в 750 тысяч рублей. Деньги были перечислены на банковскую карту доктора.

По версии следствия, сумма передавалась за способствование заключению между больницей и юрлицом договоров поставки магнитно-резонансных и компьютерных томографов, а также специализированной медицинской мебели. По материалам дела, после этого отделу контрактной службы были даны указания о внесении в техническую документацию таких характеристик, наличие которых при проведении аукциона и определении победителя предоставило бы данному предприятию преимущество по сравнению с другими поставщиками.

Сегодня, 14 сентября, Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес свой приговор: Сергею Гультяеву назначен штраф в 2,4 млн рублей. Также он на три года лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

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Теги: взятка, врач, штраф, Средний Урал



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