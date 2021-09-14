14 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Остров 90-х, Ельцин-Центр, Ройзман (2016) | Фото: Накануне.RU

"Яблоко": Ройзман может побороться за место свердловского губернатора в 2022 году

Партия "Яблока" может выдвинуть бывшего главу Екатеринбурга экс-депутата Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области в следующем году. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Екатеринбурге" заявил глава партии Григорий Явлинский.

Напомним, что еще в феврале Ройзман заявил о нежелании выдвигаться от "Яблока" в депутаты Госдумы. Такое решение он принял после публикации статьи с обвинениями Явлинского в сторону блогера-оппозиционера Алексея Навального в разжигании социальной розни.

Явлнский ранее жестко раскритиковал блогера Алексея Навального. На своем сайте политик разместил программную статью, в которой осудил методы политической борьбы блогера. По словам Явлинского, "политическое направление Навального — это популизм и национализм", а все его расследования ориентированы на "разжигание примитивной социальной розни". Как считает Явлинский, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях.

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Теги: Яблоко, Ройзман, выборы, губернатор



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