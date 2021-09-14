Австрия больше не пустит в страну ни одного афганского беженца – канцлер Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна больше не пустит в страну ни одного беженца.

"Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца. Этого не произойдет, пока я у власти. За последние годы в Австрию прибыли более 44 тысячи афганцев. В Австрии уже проживает четвертая по величине афганская община в мире. Мы занимаем реалистичную позицию - интеграция афганцев очень трудна. Сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, в основном низким, и с расхождениями в фундаментальных ценностях", - заявил Курц в интервью изданию la Stampa.

При этом канцлер выразил готовность участвовать в гуманитарных программах, которые могут поддержать Афганистан и остановить поток беженцев из этой страны.