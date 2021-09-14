14 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
волонтеры &quot;Единая Россия&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

"Единая Россия" подписала в Свердловской области очередное соглашение о сотрудничестве

На площадке Штаба общественной поддержки, который работает в мультимедийном парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге, состоялось очередное подписание Соглашения о сотрудничестве. Представитель Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Анна Малкова, врио руководителя регионального исполкома Свердловского отделения партии, и Александр Шелудяков, представитель Детского спортивно-юношеского клуба "Авангард", подписали Соглашение об установлении партнерских отношений и развития долгосрочного сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе свердловского отделения ЕР, соглашение позволит сторонам эффективнее взаимодействовать с гражданами по разным вопросам, а также будет содействовать развитию диалога между гражданским обществом, партией и властью.

(2021)|Фото: ЕР

Ранее стало известно, что "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект об отмене обязательного прохождения техосмотра для владельцев личных автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram. В случае принятия поправок техосмотр останется обязательным при изменении конструкции автомобиля или замене какого-то из его основных компонентов, а также при смене владельца и новой постановке на учет, если машина старше четырех лет.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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Теги: соглашение о сотрудничестве, единая россия, выборы



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