Полковник нижегородского ГУ МВД найден мертвым в своей квартире

Начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД по Нижегородской области полковник Сергей Якушев найден мертвым в своей квартире.

Криминальный характер смерти не установлен, пишет Telegram-канал Ni Mash. Предположительно, это самоубийство. Причины выясняются, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

В ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что по факту обнаружения родственниками тела сотрудника проводится проверка.