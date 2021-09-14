14 Сентября 2021
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полицейский автомобиль (2021) | Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Полковник нижегородского ГУ МВД найден мертвым в своей квартире

Начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД по Нижегородской области полковник Сергей Якушев найден мертвым в своей квартире.

Криминальный характер смерти не установлен, пишет Telegram-канал Ni Mash. Предположительно, это самоубийство. Причины выясняются, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

В ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что по факту обнаружения родственниками тела сотрудника проводится проверка.

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Теги: нижний новгород, полковник мвд, суицид



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