КПРФ представила свою предвыборную программу, а Зюганов заявил об интесификации атак на его аккаунты в соцсетях

Стало известно, что депутаты-коммунисты во главе с Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент Накануне.RU. Также коммунисты предложили ввести обязательный выпускной экзамен по русской литературе в устной или письменной форме на выбор ученика, сообщает пресс-служба партии.

В рамках завершающейся предвыборной борьбы ее участники все чаще заявляют о тех или иных видах давления на них. Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что на его аккаунты в соцсетях участились атаки и заявил, что в связи с этим намерен создать создать резервный Telegram-канал. "На случай форс-мажора" - цитирует лидера КПРФ "ТАСС".

В понедельник, 13 сентября, КПРФ провела на площадке ТАСС пресс-конференцию, посвященную предвыборной программе КПРФ «Десять шагов к власти народа». В ходе пресс-конференции Зюганов в частности заявил: "На мой взгляд, наступает исключительно ответственный момент. После предательского разрушения нашей общей советской Родины, есть возможность исправить ситуацию бюллетенем в пользу абсолютного большинства граждан державы".

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.