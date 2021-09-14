14 Сентября 2021
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экскаватор, шахта, горняк, руда (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

Горняки РМК добыли почти 42 млн тонн руды за шесть месяцев 2021 года

Предприятия АО "Русская медная компания" подвели итоги работы горнодобывающего дивизиона за первое полугодие 2021-го года. За шесть месяцев добыто более 41,6 млн тонн руды. Для достижения такого результата в шахтах и карьерах ежедневно трудились 7,5 тысяч сотрудников компании. Об этом сообщили в пресс-службе РМК.

Горнодобывающий дивизион РМК - это 11 участков, на которых ведётся добыча как открытым, так и подземным способами. В Челябинской области расположены Михеевское месторождение, Томинский и Калиновский карьеры Томинского месторождения и рудник Чебачье, в Оренбургской области - рудник Джусинский и Весенний. Республика Казахстан представлена месторождениями Кундызды, Приорское, Лиманное, 50 лет Октября и рудником Аралчинским.

Русская медная компания ежегодно расширяет собственную минерально-сырьевую базу. В 2021-м году ведётся подготовка к разработке ещё пяти месторождений.

шахта, горняк, руда(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

"На сегодняшний день перспективные проекты горнодобывающего дивизиона Русской медной компании охватывают две страны и три российских региона, - комментирует директор по горному производству АО "РМК" Алексей Гордеев. - Одно из самых масштабных - Малмыжское месторождение в Хабаровском крае, сейчас там ведутся работы по подготовке к освоению и строительство обогатительного комбината. Уже запущено строительство подземных рудников на месторождении 50 лет Октября (Республика Казахстан) и Весеннем участке (Оренбургская область). На месторождении Лиманное в Казахстане идут горно-капитальные работы, принято решение о разработке Тарутинского месторождения меди в Челябинской области".

Всего с 2004-го года предприятия РМК добыли более 300 млн тонн руды. Сегодня среднее содержание меди в руде, которая перерабатывается на фабриках Русской медной компании составляет от 0,32 до 2,88%.

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Теги: Горняки, РМК



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