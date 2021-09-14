14 Сентября 2021
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Общество Приволжский ФО
(2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Медногорские металлурги вывезли 16 тонн мусора из городского парка

Коллектив Медногорского МСК (предприятие металлургического комплекса УГМК) организовал субботник на территории городского парка в рамках экологической акции "Чистые берега".

Городской парк заложен первостроителями медно-серного комбината в середине прошлого столетия. Много лет он служил местом отдыха работников предприятия и членов их семей. Работали аттракционы, проходили танцевальные вечера, функционировали кафе. С конца 90-х годов парк пришел в запустение. Однако благодаря настойчивости металлургов и горожан, отстоявших свое право на получение федерального гранта "Формирование комфортной городской среды", в 2021 году здесь начались работы по благоустройству стоимостью порядка 10 млн руб.

"Учитывая, что проект возрождения центрального городского парка рассчитан на семь этапов, любые дополнительные благотворительные акции по формированию пространства для активного отдыха жителей всех возрастов мы только приветствуем", - говорит глава города Андрей Нижегородов.

В экологической акции приняло участие более 70 работников цеховых подразделений ММСК. Главный фронт работ пришелся на заросшие и замусоренные участки парка, поэтому основными инструментами субботника стали секаторы, бензопилы, грабли и мешки для мусора. Кроме этого, комбинат выделил три единицы автотракторной техники.

"Мы постарались ответственно отнестись к этому благородному делу. Призываем и другие предприятия города присоединиться к нашей инициативе. Для нас это не первый опыт проведения подобных экологических акций – каждый год мы наводим на закрепленных территориях в городе. Такую работу, если выполняется она сплоченным коллективом, сделать несложно, а результат будет радовать глаз достаточно долго. Тем более, практически все участники сегодняшнего субботника – это жители города, которые придут сюда отдыхать вместе с родными и близкими", – отметил генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

В ходе субботника с участием работников медно-серного комбината с территории городского парка на полигон захоронения твердых бытовых отходов было вывезено порядка 16 тонн мусора.

(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

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Теги: Медногорские металлурги, парк



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