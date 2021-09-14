В Екатеринбурге определились с арт-объектом, который станет украшением ЖК "Парк столиц" на Московской-Щорса

ЖК "Парк столиц" на пересечении улиц Московская-Щорса в Екатеринбурге украсит арт-объект Алексея Сабирулова, обогнавшего в конкурсе сразу 10 дизайн-проектов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, среди 11 работ жюри было отобрано четыре лучших, дальнейшую судьбу которых уже определяли горожане в ходе голосования.

"На создание композиции автора вдохновили футуристические работы Якова Чернихова: линейная графика, стремление вверх, динамичная перспектива, крупный масштаб. Так как проектируемый арт-объект находится на территории современной высотной архитектуры нового жилого комплекса, его дизайн прекрасно вписывается в городской ландшафт", - рассказали в мэрии.

Помимо этого автор решил отобразить в своей работе название жилого комплекса, где каждый из домов носит название мировой столицы. В арт-объекте также используются разные башни, высота и диаметр которых соответствуют зданиям ЖК. Работа представляет собой неоновые и светодиодные кольца, поднимающиеся вверх. Все они являются интерактивными репрезентациями разных интересных фактов о мировых столицах. Более того, каждый из посетителей может настроить под себя свет арт-объекта и использовать его как персональный эквалайзер для музыки.

Презентация дизайн-проекта пройдет на международном форуме 100+ TechnoBuild на стенде строительной компании "Атлас Девелопмент". Там же победителя наградят современным набором компьютерной техники для дизайнеров и архитекторов.