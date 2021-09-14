Утвержден порядок работы российских вытрезвителей

Главы трех федеральных ведомств – Минтруда, МВД и Минздрава – подписали правила работы воссоздаваемой в России системы вытрезвителей.

Порядок работы определяет, что в вытрезвителе должны быть: комната первичного осмотра, санитарная комната, комнаты временного пребывания (раздельные для мужчин и женщин), душевые и туалеты, буфетная и т.д.

Для каждого пьяного или наркомана будет составляться акт приема, при поступлении его осмотрят, оценят степень опьянения, наличие травм, измерят температуру и давление, а также поинтересуются, есть ли у него документы. Если человек настолько пьян, что осмотреть его невозможно, об этом будет делаться специальная отметка в журнале приема.

Работники вытрезвителя будут оказывать поступившему "содействие в передвижении и ориентации в окружающей обстановке", обеспечат санитарную обработку, предоставят спальное места и воду в необходимых количествах.

Пьяным предоставят нижнее белье, тапочки, полотенце, халат или пижаму, а также средства личной гигиены.

Напомним, закон о возвращении вытрезвителей был принят под занавес 2020 года, а в первом чтении его и вовсе приняли еще в 2019-м. Документ предлагает оказание "помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".

Работу вытрезвителей будут организовывать региональные и муниципальные власти, на них же лягут и расходы по созданию службы.