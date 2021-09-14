Власти Москвы хотят ввести биометрическую идентификацию всех школьников

14 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России Москва
Сбербанк, проект &quot;Ладошки&quot;, биометрические данные, инновации, новые технологии, дети (2017) | Фото: Сбербанк

Власти Москвы хотят ввести биометрическую идентификацию всех школьников

Власти Москвы уже в 2022 году хотят запустить в школах систему распознавания лиц: школьников и сотрудников будут пускать внутрь только после биометрической идентификации. Трагедия в Казани стала для этого удобным поводом.
Читайте также:

Предлогом является повышение безопасности. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект постановления Правительства РФ. С юридической точки Москва имеет статус города с экспериментальным правовым режимом в области цифровых технологий, поэтому власти вполне могут запустить проект, пишет "Ъ".

Глава общественного движения "Родители Москвы" Илона Менькова резко отрицательно отнеслась к инициативе. Основная причина: кто гарантирует, что данные детей не утекут в сеть? Она назвала это очередным экспериментом на детях.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой тоже выступил против. Он подчеркнул, что сбор любых данных школьников должен вестись с согласия и одобрения родителей и никакое принуждение недопустимо.

"В противном случае это станет очередной причиной падения доверия к школе", - написал он (ранее он отмечал, что доверие к школе и так подорвано).

Согласно ч. 1 ст. 11 ФЗ "О персональных данных", любые сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека и на основании которых можно установить его личность, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. То есть родителей просто поставят перед фактом, дав подписать соответствующие заявления?

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: школа, биометрия, персональные данные, распознавание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети