Власти Москвы хотят ввести биометрическую идентификацию всех школьников

Власти Москвы уже в 2022 году хотят запустить в школах систему распознавания лиц: школьников и сотрудников будут пускать внутрь только после биометрической идентификации. Трагедия в Казани стала для этого удобным поводом.

Предлогом является повышение безопасности. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект постановления Правительства РФ. С юридической точки Москва имеет статус города с экспериментальным правовым режимом в области цифровых технологий, поэтому власти вполне могут запустить проект, пишет "Ъ".

Глава общественного движения "Родители Москвы" Илона Менькова резко отрицательно отнеслась к инициативе. Основная причина: кто гарантирует, что данные детей не утекут в сеть? Она назвала это очередным экспериментом на детях.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой тоже выступил против. Он подчеркнул, что сбор любых данных школьников должен вестись с согласия и одобрения родителей и никакое принуждение недопустимо.

"В противном случае это станет очередной причиной падения доверия к школе", - написал он (ранее он отмечал, что доверие к школе и так подорвано).

Согласно ч. 1 ст. 11 ФЗ "О персональных данных", любые сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека и на основании которых можно установить его личность, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. То есть родителей просто поставят перед фактом, дав подписать соответствующие заявления?