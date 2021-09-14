14 Сентября 2021
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Политика В России
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин сам решит, как ему проголосовать на изоляции - Кремль

Изоляция, на которую ушел президент России, не повлияет непосредственно на работу президента, не будет очных мероприятий, но встречи проводиться будут – в режиме видеоконференции, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в окружении президента несколько человек заболели коронавирусом, Путин является контактным и не может подвергать здоровье коллег опасности. Также Песков добавил, что личности заболевших известны, но не стал их называть.

После того, как коронавирус выявили в окружении президента, он сам сдал тест на COVID-19, тест оказался отрицательным, Путин "абсолютно здоров", передает РИА Новости.

Из-за ухода на самоизоляцию могут измениться планы главы государства по голосованию на выборах депутатов Госдумы, которые состоятся 17-19 сентября. Если Путин не подавал заявку на дистанционное голосование, то сделать это он уже и не сможет – регистрация закрылась накануне. О решении президента по поводу голосования сообщат дополнительно.

Также Песков добавил, что лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, не появлявшийся на публике длительное время, во вторник не будет принимать участие в совместном совещании президента с правительством и руководством партии.

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Теги: владимир путин, изоляция, выборы в госдуму, голосование, дмитрий песков



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Ранее 14.09.2021 13:56 Мск Путину будет достаточно недели самоизоляции, - Гинцбург

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Ранее 14.09.2021 12:02 Мск Путин ушел на самоизоляцию


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