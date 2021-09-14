Алексей Текслер осмотрел новые объекты благоустройства в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер вместе с главой города Натальей Котовой проинспектировали работы по благоустройству общественных пространств в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

Объезд начали с осмотра новой пешеходной зоны вдоль горсада имени Пушкина. Здесь установили качели и скамейки, сделали освещение. Работы проводились по программе "Формирование современной городской среды". Алексей Текслер осмотрел новое пространство и пообщался с жителями. Мама с восьмимесячным ребенком рассказала губернатору, что они очень часто здесь гуляют, тише, чем в парке, и нет громкой рекламы. Главе региона объект тоже понравился.

"Мне очень понравилась территория. Раньше здесь был кустарник, сейчас пешеходная дорога. Люди довольны", - поделился он.

Глава Советского района Владислав Макаров рассказал, что эта территория долгое время никак не использовалась.

"У нас была задача соединить улицу Цвиллинга и Театральную площадь, раньше прямого прохода не было. Людям нужно было обходить по улице Тимирязево или через парк Пушкина, но он с 11 вечера до 7 утра закрыт, и ночью здесь пройти было невозможно. А эта пешеходная зона открыта круглосуточно. Для того, чтобы здесь было комфортно в темное время суток мы установило освещение, развили тропиночную сеть, установили архитектурные формы, и получилось современное общественное пространство. Мы постоянно общаемся с жителями и спрашиваем их мнение. Только положительные отзывы. Я считаю, что мы поставленную задачу выполнили и у жителей Советского района появилось новое пространство", - рассказал он.

После этого губернатор осмотрел, как идут работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Воровского и Курчатова. Раньше на этом участке стояли аварийные дома, после их сноса жители просили обустроить эту территорию. Средства были выделены в рамках инициативного бюджетирования. В настоящий момент на объекте работы еще не завершены, но глава ﻿﻿﻿﻿ Центрального района Виктор Ереклинцев заверил, что работы идут быстрыми темпами и до 15 октября планируется объект сдать.

В Ленинском районе в этом году по инициативе жителей благоустроили сквер "Сигнал". Объект выбрали по итогам голосования. Здесь обустроили пешеходные дорожки, оборудовали детскую и спортивную площадки, установили архитектурные формы. В результате сквер стал местом притяжения для детей.

"Мы очень довольны. Все время сюда приходим, дети радостные, все время качаются на качелях. Все предусмотрено для людей", - рассказала женщина, гулявшая в сквере с внуком.

После этого Алексей Текслер отправился в Тракторозаводский район, где осмотрел два объекта. На прошлой неделе был открыт после ремонта новый корпус Детской художественной школы искусств. Дети обучаются по направлениям "Живопись", "Основы дизайна", "Архитектура", компьютерное композиционное моделирование. Кроме того, здесь появилось новое для Челябинска направление – анимация: перекладная, пластилиновая, 2D- и 3D.

Губернатор осмотрел обновленные классы, выставочный зал и пообщался с воспитанниками художественной школы. Сейчас в этом корпусе обучается 550 детей и готовы принять еще 200.

Также в Тракторозаводском районе в этом году завершился первый этап благоустройства парка Дружбы.

"Объект был выбран по рейтинговому голосованию. Территория была очень большая и объект получился дорогостоящий, поэтому было принято решение разбить его на этапы. В прошлом году мы провели подготовительные работы, а в этом году реализовали первый этап благоустройства. Все работы, которые мы запланировали на этот год, выполнены на 100%. Проведена горизонтальная планировка всей территории, подготовлены все площадки под дальнейшее наполнение. По проекту предусмотрены три детские площадки, две спортивные, одна из них с мягким покрытием. Школа № 84 с начала учебного года эту площадку использует для занятий физкультуры. По периметру всего парка оборудована велодорожка и беговая дорожка, сделано освещение, установлено видеонаблюдение. На втором этапе будет проведено озеленение и наполним площадки малыми архитектурными формами и тренажерами. В этом году мы освоили 52 млн рублей, в следующем году потребуется порядка 40 млн рублей. В 2022 году объект будет полностью завершен", - рассказал губернатору глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

В Курчатовском районе благоустроили пешеходную зону от улицы Красного Урала до Комсомольского проспекта, 36. Объект выбрали жители, а средства были выделены в рамках инициативного бюджетирования. Глава Курчатовского района Сергей Антипин рассказал, что было установлено 17 скамеек и 25 урн. Алексей Текслер поручил установить здесь больше скамеек для жителей.

"Я вспоминаю начало своей работы в регионе, помню, как мы прыгали по лужам по Комсомольскому проспекту. Сейчас, конечно, ситуация другая. Мы десятки объектов благоустраиваем и сотни дворов, дорогами занимаемся - картина меняется. Надеюсь, что жители это видят. Но это только начало, темпы мы будем наращивать. Современная городская среда, новые общественные пространства, благоустроенные скверы, парки – это то, что требует от нас время. И современный, красивый, уютный, комфортный город без этого сегодня невозможен, поэтому благоустройству мы уделяем большое внимание", - отметил Алексей Текслер.

Одной из последних точек объезда стала строительная площадка будущего аквапарка недалеко от ледовой арены "Трактор". В настоящий момент на площадке идет обустройство свайного поля.

Губернатору рассказали, что здесь появится общественная многофункциональная зона с открытыми и закрытыми пространствами. Центром этого пространства станет аквапарк общей площадью 32 тыс. кв.м. Также на этой территории будет два офисных центра, "Белый рынок" с детским комплексом, гостиница, рестораны и кафе, детские площадки. По графику в этом году строители сделают свайное поле и фундамент. В 2022 году – само здание аквапарка.

"До сих пор многие не верят, что аквапарк в Челябинске будет, но мы сегодня посмотрели площадку, и инвестор гарантирует, что в течение нескольких лет объект будет построен, я лично за этим буду пристально наблюдать. Востребованность в такого рода объектах высокая", - подчеркнул глава региона.

В завершении поездки Алексей Текслер осмотрел строительство участка дороги от проспекта Героя России Родионова до улицы Академика Макеева.

"Мы рекордными темпами в последние два года занимаемся дорогами и в Челябинске, и в регионе, и планируем это делать дальше. Мы не только ремонтируем старые дороги, но и строим новые. В новых микрорайонах потребность в этом достаточно большая", - отметил губернатор.