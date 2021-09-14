14 Сентября 2021
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Народный сход в поселке Бужаниново. (2021) | Фото: vk.com/trofimoffonline / Андрей Трофимов

Воробьев: Общежитие в Бужаниново для мигрантов будет закрыто сегодня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в подмосковном поселке Бужаниново. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано.

Накануне в населенном пункте прошел народный сход после изнасилования и убийства пожилой женщины.

"Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место",— приводятся слова Воробева в Telegram-канале губернатора.

Напомним, 13 сентября более 300 местных жителей поселка пришли к общежитию, где проживают иностранные мигранты. Народный сход собрался после того, как стало известно о жестоком убийстве: 65-летняя пенсионерка пошла в лес за грибами, там на нее, предположительно, напали трое гастарбайтеров, изнасиловали и убили.

Участники схода требовали от администрации поселения и области выселения мигрантов и закрытия общежития. Они рассказывали, что конфликты с иностранцами у них происходят постоянно, приезжие рабочие неоднократно приставали к местным детям и женщинам. В итоге к разгневанным людям приехали представители местной администрации, которые согласились потребовать закрытия общежития от правительства Московской области.

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Теги: Бужаниново, мигранты, народный сход



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