Глава СПЧ Фадеев назвал "колхозниками" Моргенштерна и Даню Милохина

Глава Совета по правам человека при президента России Валерий Фадеев высказался о творчестве кумиров российской молодежи – рэпера Моргенштерна и тиктокера Дани Милохина, передает РИА Новости.

"Эти люди, типа Милохина и Моргенштерна, производят некачественную продукцию - вот в чем проблема. Например, некоторые рэперы - виртуозы, они занимаются много часов в день. Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти - "колхозники". Происходит деградация, и это проблема образования, атмосферы в том числе", - высказадся Фадеев во время встречи со студентами Тобольского педагогического института им. Менделеева.