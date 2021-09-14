14 Сентября 2021
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Рэпер Алишер Моргенштерн. (2021) | Фото: instagram.com/morgen_shtern

Глава СПЧ Фадеев назвал "колхозниками" Моргенштерна и Даню Милохина

Глава Совета по правам человека при президента России Валерий Фадеев высказался о творчестве кумиров российской молодежи – рэпера Моргенштерна и тиктокера Дани Милохина, передает РИА Новости.

"Эти люди, типа Милохина и Моргенштерна, производят некачественную продукцию - вот в чем проблема. Например, некоторые рэперы - виртуозы, они занимаются много часов в день. Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти - "колхозники". Происходит деградация, и это проблема образования, атмосферы в том числе", - высказадся Фадеев во время встречи со студентами Тобольского педагогического института им. Менделеева.

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Теги: валерий фадеев, моренштерн, даня милохин, рэперы, эминем



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