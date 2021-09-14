К массовому отключению электричества в Екатеринбурге привела незаконная рубка леса

Энергетики назвали причину массового отключения электричества в Екатеринбурге.

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Напомним, сегодня было зафиксировано технологическое нарушение на линии 110 киловольт, которая обеспечивает электричеством часть центра города и часть Юго-Западного микрорайона. В результате аварии без света остались 27 тыс. 600 жителей и 85 учреждений соцсферы. В 12 часов 13 минут электроснабжение было полностью восстановлено.

Как сообщили Накануне.RU в компании "Россети Урал", в результате осмотра отключившейся кабельно-воздушной линии 110 кВ "Петрищевская-Ясная, II цепь" в Юго-западном лесопарке выявлено повреждение воздушного участка высоковольтной линии. Причиной стала несанкционированная вырубка леса в охранной зоне ЛЭП.

"Специалисты незамедлительно приступили к восстановительным работам, оценка ущерба от незаконных действий будет дана позднее. Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы", - отметили в компании.

В "Россети Урал" призвали соблюдать правила согласования работ в охранных зонах электрических сетей, так как нарушение может привести к массовым отключениям электроэнергии в жилых районах и социально-значимых учреждениях, а также угрожать жизни и здоровью людей, проводящих эти работы. Кроме этого, компания, чьи несогласованные работы приведут к повреждению энергооборудования, будет обязана компенсировать затраты на его восстановление.

Напомним, что после сегодняшнего массового отключения в Екатеринбурге Роспотребнадзор внепланово проверит социально значимые объекты.