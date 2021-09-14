15 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
Депутат гордумы Североуральска Виктор Ильин (2021) | Фото: youtube.com/c/GorodnaVagrane

"Не дадим своровать наш голос". Депутат из Североуральска объявил вознаграждение за доказательства фальсификации на выборах

Жителям Североуральска, предоставившим серьезные доказательства фальсификации на выборах, заплатят 100 тыс. руб. Об этом на своем YouTube- канале "Город на Вагране" рассказал депутат гордумы Виктор Ильин. По его словам, председатели и члены избирательных комиссий ведут с "избранными" "интимные доверительные беседы для достижения необходимых для них результатов выборов за вознаграждение".

"Я предлагаю альтернативное решение этой задачи вам и всем жителям Североуральска. Коли вы соглашаетесь на уголовно-наказуемое деяние за деньги, то я предлагаю другой более достойный способ решить ваши финансовые проблемы. Объявляется вознаграждение в размере 100 тыс. руб. за предоставление видео-материалов о массовых вбросах, подмены бюллетеней, а также вбросы и подмены во время выездного голосования, подмены сейф-пакетов в помещении голосования и других масштабных способов фальсификации выборов", - заявил депутат.

При этом Ильин озвучил несколько условий: видео должно быть с понятным сюжетом о происходящем и узнаваемыми на видео лицами присутствующих при этом деянии для последующей идентификации личности. Также должна быть сопутствующая информация о том, на каком избирательном участке, выездном голосовании и когда именно происходило данное событие.

Акция носит название - "Не дадим своровать наш голос" и распространяется только на территорию Североуральского городского округа.

Напомним, что выборы в Госдуму и региональное Законодательное собрание в Свердловской области пройдут с 17 по 19 сентября.

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Теги: Североуральск, выборы, вознаграждение, фальсификация, доказательства, Ильин



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