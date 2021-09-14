Путин ушел на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении решил соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне Путин не исключил, что в ближайшее время ему придется уйти на карантин. Об этом он заявил во время общения с паралимпийцами в Кремле. Президент отметил, что в его окружении многие болеют коронавирусом.

В конце августа президент сообщал, что после вакцинации от коронавируса показатели антител у него держатся хорошо.