14 Сентября 2021
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Общество Краснодарский край
документы, ипотека, бумаги, дело, бюрократия (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские власти предоставят субсидии по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников

На Кубани приняли решение о новых мерах региональной поддержки врачам, педагогам и социальным работникам, передает корреспондент Накануне.RU. Уже в начале 2022 года начнется прием документов на субсидию по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о новой региональной мере поддержки.

"Мы приняли решение со следующего года выплачивать по 1 млн рублей в качестве первого взноса по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников. Рассчитываем, что это поможет привлечь молодых специалистов для работы в больницах, школах и организациях социальной помощи. А кроме того, поддержит нынешних квалифицированных сотрудников, которые много лет трудятся на Кубани. Субсидию получат 900 специалистов, в том числе 300 педагогов, 300 врачей и соцработников. Программа рассчитана на три года", – сказал Вениамин Кондратьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, о запуске программы глава региона объявил в августе на краевом педсовете. Уже проводится процедура согласования всех нормативных документов, определены основные условия для получения выплаты.

документы, ипотека, бумаги, дело, бюрократия(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

А именно: – отсутствие собственного жилья; – проживание на Кубани не менее 10 лет; – после получения субсидии специалист должен 5 лет отработать в бюджетных учреждениях региона по профессии.

Заявления на получение субсидии будет принимать ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка» с января 2022 года.

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Теги: ипотека, вениамин кондратьев, кубань, врачи, педагоги



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