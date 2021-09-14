14 Сентября 2021
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Граффити о коронавирусе рядом с ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале впервые за неделю меньше 500 новых случаев ковида за сутки

В Свердловской области впервые за неделю выявлено менее 500 новых случаев коронавируса за сутки.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, в регионе подтвердились 498 новых случаев заболевания. По этому показателю Средний Урал занимает четвертое место в стране после Москвы (1 тыс. 609 заболевших за сутки), Санкт-Петербурга (839) и Московской области (796).

Как уточнили в свердловском оперштабе, за сутки в области выписано 456 человек и зарегистрировано 36 случаев смерти больных ковидом. Общее число выписанных с начала пандемии достигло 120 тыс. 583, скончались 5 тыс. 681 человек.

Стоит отметить, что в последний раз менее 500 новых случаев коронавируса за сутки в Свердловской области было выявлено 8 сентября. Тогда диагноз был подтвержден у 496 заболевших.

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Теги: ковид, случаи, Средний Урал



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