На Среднем Урале впервые за неделю меньше 500 новых случаев ковида за сутки

В Свердловской области впервые за неделю выявлено менее 500 новых случаев коронавируса за сутки.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, в регионе подтвердились 498 новых случаев заболевания. По этому показателю Средний Урал занимает четвертое место в стране после Москвы (1 тыс. 609 заболевших за сутки), Санкт-Петербурга (839) и Московской области (796).

Как уточнили в свердловском оперштабе, за сутки в области выписано 456 человек и зарегистрировано 36 случаев смерти больных ковидом. Общее число выписанных с начала пандемии достигло 120 тыс. 583, скончались 5 тыс. 681 человек.

Стоит отметить, что в последний раз менее 500 новых случаев коронавируса за сутки в Свердловской области было выявлено 8 сентября. Тогда диагноз был подтвержден у 496 заболевших.