14 Сентября 2021
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лесной пожар Якутия (2019) | Фото:roscosmos.ru

В Якутии снят режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

В Якутии снят режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров, об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

По его словам, ни один лесной пожар не угрожает населенным пунктам.

Как передает РИА Новости, Николаев вручил волонтерам памятные знаки республики "Участник тушения лесных пожаров 2021 года".

Между тем, напомним, в Якутии с прошлой недели начало расти число лесных пожаров. Якутск сегодня заволокло смогом. Дым принесло ветром из Усть-Майского района республики, там зафиксировано шесть очагов возгорания.

Ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что тушение природных пожаров в Якутии практически завершилось. Было решено уменьшить количество человек, задействованных в борьбе с огнем.

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Теги: якутия, режим чс, лесные пожары



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