14 Сентября 2021
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Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов. (2020) | Фото: YouTube

"Времени мало". Курирующий УрФО вице-премьер провёл первое "социально-экономическое" совещание

Уральский полпред Владимир Якушев поучаствовал в совещании, которое провёл вице-премьер Юрий Борисов. Темой разговора стало социально-экономическое развитие регионов УрФО. В диалоге поучаствовали также представители Минфина России, Минэкономразвития, губернаторы. Мероприятие прошло в формате ВКС, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

"Сегодня мы проводим первое совещание после введения института кураторства федеральных округов вице-премьерами. Поговорим о социально-экономическом развитии УрФО, реализации нацпроектов, отдельно остановимся на индивидуальной программе социально-экономического развития Курганской области. До 1 ноября нам нужно иметь выверенную и согласованную позицию по инвестиционным проектам и ключевым региональным вопросам в части их содержания и целевых показателей, которые будут доложены председателю правительства для утверждения и дальнейшего мониторинга. Знаю, что работа уже идет, и регионы сформировали предложения. Нам надо объединить усилия, согласовать дальнейшие шаги, активно двигаться к результату. Времени очень мало", - сказал Борисов.

К 24 сентября Минэкономразвития представит в аппарат Правительства России профильный перечень региональных проектов. По словам Якушева, правительство определило ключевые цели в развитии регионов.

"Это рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, рост доходов населения, объёма инвестиций в основной капитал и численности занятых. Регионы Уральского федерального округа уделяют каждому из этих направлений самое серьёзное внимание", - сказал Владимир Якушев.

Роль Уральского федерального округа в экономике России значительна. При относительно небольшой численности населения – в УрФО проживает всего 8% россиян – доля валового регионального продукта в суммарном ВРП страны составляет 15%. По итогам первого полугодия объём инвестиций в основной капитал составил 1,4 трлн руб. (18% от общероссийского объёма).

"Примерно те же показатели были по итогам аналогичного периода 2020 г. Всё это говорит о том, что экономика Уральского федерального округа стабильна, процессы выстроены эффективно. Очень важно не только сохранить этот темп, но и превзойти собственные достижения. Системно работать над улучшением показателей", - добавил полпред.

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Теги: Юрий Борисов, Владимир Якушев, Александр Моор, совещание



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