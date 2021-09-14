В зоне паводковых подтоплений в Воронежской области запретят строительство

В зоне паводковых подтоплений в Воронежской области запретят строительство новых жилых домов. Всего в регионе 327 населенных пунктов подвержены подтоплению, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Установление моратория на застройку затапливаемых участков обсуждался на оперативном совещании при губернаторе Александре Гусеве.

"На землях муниципального, либо областного уровня собственности, если они попадают в зону подтопления, нужно установить мораторий на выдачу разрешений на строительство — под личную ответственность руководителей муниципальных образований. Мы такое решение должны принять, чтобы не плодить количество людей, которые потенциально могут оказаться в зоне чрезвычайной ситуации", — отметил глава региона.

Важным моментом является определение границ затапливаемых территорий. На сегодня в ЕГРН занесены сведения о зонах в 236 городах и поселках Воронежской области - границы установлены, описаны и направлены в Росреестр. Еще 20 населенных пунктов занимаются картографированием своих подтапливаемых участков в настоящее время, 17 муниципалитетов затягивают эту работу. Руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Наталья Ветер подчеркнула, что от администраций ждут ускорения этой работы.

Гусев добавил, что люди, уже проживающие в паводковых зонах, должны подумать о страховании, нужно мотивировать их позаботиться о сохранности своего имущество. При этом губернатор подчеркнул, что людей в беде никто не бросит - государство в любом случае окажет помощь в случае ЧП.

Вопрос паводка губернатор поднимал в августе на встрече с главой администрации с главой администрации Калачеевского муниципального района Николаем Котолевским. Глава области поручил ему разработать инженерные решения, которые позволят минимизировать проблемы с затоплением территорий. Напомним, что весеннее половодье 2018 года сказалось крупным ущербом в этом районе - из-за резкого подъема уровня рек и грунтовых вод затопило 358 домов и 1146 участков в Калачеевском и Новоусманском районах. Паводок тогда почти побил рекорд 1974 года, когда вода поднялась до отметки 6,9 м. Существенные паводки в области были в 2010 и в 2013 годах.

В числе мероприятий, которые должны облегчить прохождение паводка в регионе, проводится, например, расчистка русел малых рек. В частности, летом проводилась очистка реки Икорец от растительности и донных отложений, что должно увеличить пропускную способность русла в момент прохождения "Большой воды".

Весной в Воронежской области подтопило 143 дома в 16 населенных пунктах, более 680 частных домовладений, 15 мостов и одну дорогу. За прохождением паводка в регионе следили 3 подрывные команды, наделенные достаточным количеством взрывчатки для снятия ледяных заторов, 75 оперативных групп. 12 стационарных гидрологических постов, 7 муниципальных и 93 водомерных поста следили за уровнем воды. Всего к минимизации последствий паводка была привлечена группировка сил и средств из 9732 человек, 2484 единиц техники, 7 машин авиации, 145 плавсредств.

Министр МЧС, посещавший регион в период паводка, отметил профессиональную работу на всех уровнях - от областной администрации до спасательных служб - своевременное принятие решений позволило снизить ущерб при том, что половодье оказалось максимальным за многие годы.