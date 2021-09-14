На двух станциях московского метро указатели продублировали на узбекском языке и фарси

Для удобства мигрантов в Москве указатели на двух станциях метро – "Прошкино" и "Лесопарковой" – продублировали на узбекском языке и фарси. Отсюда иностранные граждане могут уехать в миграционный центр в Сахарово, пишет издание "Подъем".

"Для удобства посетителей миграционного центра, чтобы они больше пользовались именно городским транспортом, мы продублировали навигацию двух станций на фарси (языке большинства народов Таджикистана), и на узбекском. Наша задача — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках", - заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.