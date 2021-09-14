14 Сентября 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
(2004) |

Прокуратура проверит школу в Самаре после сообщений о пауках в супе

Прокуратура проводит проверку информации о том, что учащиеся самарской школы находили в супе пауков.

Сообщения об этом появились в Twitter. По словам местных жителей, учащиеся четвертого класса школы №116 несколько раз доставали из тарелок насеокмых.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что оценят действия должностных лиц, ответственных за организацию питания в учебном заведении.

Проверку в школе также проведет городской департамент образования. С директора школы запрошена объяснительная записка.

Ранее в Перми повар школьной столовой накладывала салат руками. Сообщалось, что директору учебного заведения объявят выговор.

По словам повара, она выкладывала оставшийся салат в отходы. Именно этот момент и попал на видео, которое появилось в интернете. На нем повар на раздаче в столовой перекладывает салат из чана в тарелку руками.

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Теги: школа, пауки, суп, прокуратура



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