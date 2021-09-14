80% россиян имеющихся сбережений хватит только на три месяца, - опрос

80% россиян имеют накопления, которых им хватит максимум на три месяца. Сбережения есть у 45% наших сограждан, но только 15% из них откладывают деньги регулярно. Таковы данные опроса финансового маркетплейса "Юником24", которые приводит ТАСС.

Аналитики компании вычислили, что средний размер накоплений россиян – это 150-200 тыс. руб. При этом в среднем граждане откладывают ежемесячно 10-20% дохода.

Каждый пятый респондент никогда не делал сбережений, а еще 2% опрошенных откладывают 100% дохода, так как живут на доход другого члена семьи.

Также исследование показало, что 30% россиян копят на покупку дорогостоящих товаров, 15% — на квартиру или иную недвижимость, 10% — на образование детей, каждый пятый готовит "подушку безопасности", 10% откладывают "на старость".