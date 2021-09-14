Роспотребнадзор внепланово проверит соцобъекты из-за отключения электричества в Екатеринбурге

Роспотребнадзор проверит социально значимые объекты в связи с массовым отключением электроэнергии в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня было зафиксировано технологическое нарушение на линии 110 киловольт, которая обеспечивает электричеством часть центра города и часть Юго-Западного микрорайона.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре по Свердловской области, в связи с этим специалисты управления внепланово проверят соблюдение условий хранения вакцины медорганизациями (холодовой цепи). Также будут проверяться температурные режимы хранения продовольственной продукции в детских учреждениях, местах торговли и общественного питания.

В результате аварии без света остались 27 тыс. 600 жителей и 85 учреждений соцсферы. Ремонтно-восстановительные работы проводились Екатеринбургской электросетевой компанией. В 12 часов 13 минут электроснабжение было полностью восстановлено.