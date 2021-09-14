14 Сентября 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Роспотребнадзор внепланово проверит соцобъекты из-за отключения электричества в Екатеринбурге

Роспотребнадзор проверит социально значимые объекты в связи с массовым отключением электроэнергии в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня было зафиксировано технологическое нарушение на линии 110 киловольт, которая обеспечивает электричеством часть центра города и часть Юго-Западного микрорайона.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре по Свердловской области, в связи с этим специалисты управления внепланово проверят соблюдение условий хранения вакцины медорганизациями (холодовой цепи). Также будут проверяться температурные режимы хранения продовольственной продукции в детских учреждениях, местах торговли и общественного питания.

В результате аварии без света остались 27 тыс. 600 жителей и 85 учреждений соцсферы. Ремонтно-восстановительные работы проводились Екатеринбургской электросетевой компанией. В 12 часов 13 минут электроснабжение было полностью восстановлено.

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Теги: электричество, отключение, Роспотребнадзор, проверка, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 14.09.2021 12:10 Мск К массовому отключению электричества в Екатеринбурге привела незаконная рубка леса

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Ранее 14.09.2021 10:26 Мск В Екатеринбурге устранили аварию, из-за которой более 27 тысяч человек остались без электричества


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