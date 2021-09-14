14 Сентября 2021
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Экономика В России
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

ФАС признала ненадлежащей рекламу "Райффайзенбанка" про карту с кэшбэком

Федеральная антимонопольная служба России признала ненадлежащей рекламу "Райффайзенбанка". Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб., административное дело готовится к возбуждению.

Поводом для недовольства ФАС стала реклама дебетовой кэшбэк-карты.

"В рекламных роликах, распространявшихся в январе-феврале 2021 года в эфире телеканалов "Первый", ТНТ, СТС сообщалось: "Кэшбэк на всё; 1,5% рублями, а не баллами; бесплатное обслуживание". В рекламе отсутствовала полная информация об ограничениях на получение кэшбэка в ряде торговых предприятий. Таким образом, клиентам банка не начисляли кэшбэк за некоторые операции", - пояснили свою позицию в пресс-службе ФАС.

Антимонопольщики считают, что эта информация является существенной при использовании дебетовой карты, иначе искажается смысл утверждения "Кэшбэк на все".  

"Подобная реклама вводит потребителей в заблуждение и противоречит положениям Закона о рекламе. Комиссия ФАС России признала рекламу дебетовой карты ненадлежащей и выдала АО "Райффайзенбанк" предписание о прекращении нарушения", - добавили в ФАС.

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Теги: фас, реклама, кэшбэк, райффайзенбанк



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