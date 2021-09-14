Поставки российских вакцин от коронавируса начались в Сирию

В Сирию начала поставлять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил надежду на то, что совместные усилия помогут восстановить сирийскую экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения.

Президент Сирии, в свою очередь, выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом и поставки продовольствия в республику.

Также в ходе переговоров российский президент назвал главную проблему Сирии - нелегитимное с точки зрения международного права присутствие на ее территории войск других стран. Асад согласился, что некоторые государства мешают политическим процессам в Сирии и ее восстановлению после войны.

Асад посетил Москву с необъявленным визитом. Отметим, это первая встреча двух лидеров после переизбрания президента Сирии на новый срок. Последние очные переговоры проходили во время визита Путина в Дамаск в январе 2020 года.