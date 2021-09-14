В сквере Матери Нижневартовска состоялся праздник для жителей близлежащих дворов

В Нижневартовске возрождают дворовые семейные праздники. С этой целью совместные усилия объединили структуры администрации муниципалитета – департамент общественных коммуникаций и департамент по социальной политике. Так, в сквере Матери 10 сентября состоялась детская развлекательная программа "Время играть". В ней приняли участие жители близлежащих домов к зоне отдыха на пересечении улиц Мусы Джалиля и Омской, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как отметил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, подобные праздники на свежем воздухе востребованы у жителей.

"О том, что такие мероприятия популярны, мы можем судить по количеству горожан, пришедших в сквер Матери. Вартовчане разных возрастов, целые семьи приняли участие в программе, - добавил Дмитрий Кощенко. – Важно, что идет симбиоз событий и новых благоустроенных общественных пространств города".

Как рассказал заместитель председателя Думы Нижневартовска Сергей Землянкин, ранее на месте сквера Матери планировали возвести многоуровневую парковку для автомобилей, но вартовчане решили, что это место больше подходит под сквер или парк. Так появилась новая зона отдыха.

"Хорошо, что эта территория становится все более востребованной и популярной у жителей. Мы видим, с каким удовольствием вартовчане вышли на праздник в сквер из соседних домов, - поделился Сергей Землянкин. – Депутатский корпус совместно с администрацией предпринимают усилия, чтобы в городе появлялось больше таких благоустроенных пространств, чтобы жители проводили свой досуг интересно и с пользой для всей семьи".

Один из участников праздника – Алексей Останин – заметил, что когда-то на месте сквера был пустырь.

"Мы живем неподалеку и очень рады, что на месте пустыря появился хороший сквер. Спасибо всем, кто облагородил пространство, - рассказал житель города. – Такой праздник здесь проходит первый раз, надеемся, не последний. Младшей дочке – шесть лет, и ей очень нравится здесь".

Молодая мама Татьяна привела на праздник сына и племянницу – дети учатся в начальной школе. Вартовчанка отметила большое количество подвижных игр, в которых дети могли принять участие во время мероприятия.

"Наша семья живет рядом со сквером Матери, - рассказала вартовчанка Ольга Курила. – Забрала внучку из детского сада, идем домой, а тут – приятная неожиданность, праздник возле дома в пятницу вечером. Таисии очень понравилась станция "Время рисовать". Моей внучке – шесть лет, здесь ей подошли все игры".

Как рассказала заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации города Светлана Селиванова, этим летом в районе каждого подросткового клуба были запланированы семейные праздники. Из-за пандемии смогли приступить к реализации проекта лишь осенью. Состоявшийся праздник посвящен открытию нового подросткового клуба по месту жительства "КосмоКвант" (Омская, 17).

"Мы, как организаторы, с волнением ждали оценки жителей. Теперь понимаем, что такой формат работы вартовчанам нравится, - поделилась Светлана Селиванова. – Если погода позволит, проведём ещё один подобный праздник, но уже общегородской. А на будущий год, если позволит эпидситуация, работать будем все лето".

По словам директора МБУ ДК "Октябрь" Оксаны Гавриловой, учреждение культуры готово поддержать совместные проекты, идеи наших жителей.

"Очень здорово, что сейчас Молодёжный центр занимается процессом реновации подростковых клубов по месту жительства. Каждый клуб и общественные пространства рядом с ним могут стать площадками для проведения детских и семейных праздников", - добавила Оксана Гаврилова.

Юные вартовчане совместно с родителями в ходе праздника "Время играть" посетили творческие станции, играли с аниматорами, участвовали в танцевальном соревновании. Каждый нашёл развлечение на свой вкус.