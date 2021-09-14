14 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Парк Зеленая роща (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге устранили аварию, из-за которой более 27 тысяч человек остались без электричества

В Екатеринбурге сегодня произошло массовое отключение электричества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россетти Урал", во вторник было зафиксировано технологическое нарушение на линии 110 киловольт, которая обеспечивает электричеством часть центра города и часть Юго-Западного микрорайона.

"Бригады выехали на место, мы вновь не исключаем внешнее воздействие. По данным наших датчиков, это произошло в районе кабельной линии, и, как правило, это происходит из-за внешнего воздействия. Но это предварительные причины, мы сейчас подключаем резервные схемы электроснабжения, чтобы запитать две обесточенные подстанции", - отметили в компании.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в данный момент электроснабжение в центральной части Екатеринбурга полностью восстановлено.

По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, обесточивание произошло в результате аварийного отключения высоковольтной линии 110 кВ и двух подстанций 110 кВ на территориях Октябрьского и Верх-Исетского районов города. В результате аварии без света осталось 27 тыс. 600 жителей и 85 учреждений соцсферы.

Ремонтно-восстановительные работы проводились Екатеринбургской электросетевой компанией. В 12 часов 13 минут электроснабжение было полностью восстановлено.

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Теги: электричество, отключение, Екатеринбург



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