14 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
обращение участковых Челябинска (2021) | Фото: t.me/mvd_74

В Челябинске создали комиссию после жалоб сотрудников полиции на выселение из квартир

В Челябинске после видеообращения участковых уполномоченные УМВД Челябинска к президенту РФ Владимиру Путину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву создали комиссию, которая изучит очередность предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий сотрудникам органов внутренних дел Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, комиссия создана приказом начальника ГУ МВД России по Челябинской области. В нее вошли должностные лица регионального полицейского Главка, представители Общественного совета и совета ветеранов при ГУ МВД.

"Комиссии поручено изучить очередность предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий сотрудникам органов внутренних дел Челябинской области, финансирования строительства и права владения собственностью. Вместе с тем, комиссии также предстоит дать оценку достоверности сведений, изложенных в видеообращениях", - говорится в сообщении.

Также проверку проводит аппарат уполномоченного по правам человека в регионе.

Напомним, участковые уполномоченные УМВД Челябинска записали видеообращение, в котором утверждают, что их якобы незаконно выселяют из жилья. Квартиры располагаются в д. 63б по ул. Российской, ул. Шоссе Металлургов, д.24а, ул. Звенигородская, д. 56а, и были предоставлены в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. По словам авторов обращения, квартиры были предоставлены в служебный найм, но не было зарегистрировано право собственности в Росреестре Челябинской области.

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Теги: полицейский, участковый уполномоченный, выселение, служебный найм, проверка, комиссия,



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