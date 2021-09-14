Число "невыездных" из-за долгов свердловчан выросло на 75 тысяч

С начала 2021 года судебными приставами Свердловской области вынесено более 236 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы России.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФССП, это на 75 тысяч больше, чем в 2020-м году. Благодаря вынесенным ограничениям получено более 633 миллионов рублей в пользу взыскателей.

Как пояснили в ведомстве, временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей. Однако если они не приступают к погашению в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение в праве выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тысяч рублей.

Напомним, недавно стало известно, на что хватает зарплаты жителям Свердловской области. По данным регионального управления статистики, большую часть своих доходов уральцы тратят на оплату коммунальных расходов и покупку еды.