Сбежавший из ИВС Мавриди скрывался в заброшенных зданиях — с рюкзаком, полным денег

Сбежавший из истринского изолятора Александр Мавриди рассказал на допросе, что больше месяца скрывался в заброшенных зданиях Москвы и области.

Причем в бегах арестант находился с рюкзаком, полным денег - у него нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей.

Как сообщает Следственный комитет РФ, на допросе Мавриди дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега.

Задержанный был направлен в изолятор временного содержания, ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи.

Напомним, пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой. Четверых беглецов удалось поймать.Мавриди задержали в Москве, при задержании мужчина оказал сопротивление.

Baza сообщает, что задержать Мавриди помогли уличные камеры видеонаблюдения, установленные возле "Ашана" в Митино. Система сняла беглеца, когда он пришел за покупками, встроенная программа распознавания лиц сразу передала сигнал в полицию.

По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега. Исполняющему обязанности начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда в августе сбежали арестанты, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.