Lancet: Массовая ревакцинация на данном этапе пандемии не требуется

Рецензируемый медицинский журнал Lancet опубликовал исследование группы ученых из США и других стран, которые доказывают, что так называемые бустерные прививки (или ревакцинация) сейчас не нужны и даже могут нести в себе опасность.

Выводы ученых, среди которых значатся двое экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Всемирной организации здравоохранения, основываются на наблюдениях за действием зарегистрированных вакцин в США. Выяснилось, что обычная прививка остается высокоэффективной и не требует "дополнения" через полгода, в том числе когда речь идет о распространении дельта-штамма.

Ученые заявили, что хотя эффективность вакцины против легких форм болезни может со временем ослабевать, защита от тяжелого течения может сохраняться. По их словам, это связано с тем, что иммунная система организма сложна и помимо антител имеет другие защитные механизмы, которые могут защитить человека от серьезного заболевания, передает CNBC.

"Таким образом, текущие данные, вероятно, не указывают на потребность в усилении среди населения в целом, в котором эффективность против тяжелых заболеваний остается высокой", - пишут ученые, добавляя, что широкое распространение бустеров "неуместно на данном этапе пандемии".

Они признали, что ревакцинации в конечном итоге могут потребоваться для населения в целом, если иммунитет, вызванный вакциной, ослабнет или появится новый вариант, который может быть устойчивым к прививкам.

Более того, ученые высказали мнение, что слишком ранняя ревакцинация сопряжена с риском увеличения числа побочных эффектов, в том числе таких редких, как воспаление сердца (миокардит).

В России в качестве бустерной вакцины используется "Спутник Лайт" – это, по сути, первый компонент двухсоставной вакцины "Спутник V". Минздрав рекомендует проводить ревакцинацию через полгода после первой прививки или перенесенного коронавируса.