14 Сентября 2021
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Экономика В России
Вячеслав Володин, Владимир Путин (2020) | Фото: Госдума РФ

Володин объявил автором идеи строительства "Северного потока-2" Владимира Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил пролить свет на авторство идеи строительства газопровода "Северный поток-2". В своем Telegram-канале он пишет: "Правильно будет рассказать, как родился этот проект. Из СМИ мы знаем, что "Северный поток-2" реализует "Газпром" с другими странами. Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы — от идеи до маршрута прокладки — был президент нашей страны. Насколько мне известно, телефонный разговор Владимира Путина с Миллером (председатель правления "Газпрома" – прим. ред.) о реализации этого проекта состоялся по пути в аэропорт. Тогда и были высказаны предложения по "Северному потоку-2".

 "Для России <…> "Северный поток-2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста", - добавил Володин.

Он также похвалил канцлера Германии Ангелу Меркель: "Необходимо отдать должное канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она смогла отстоять интересы своих граждан и граждан европейских государств".

Как ранее сообщало Накануне.RU, о завершении строительства газопровода стало известно 10 сентября. Сейчас немецкий регулятор начинает процедуру сертификации газового оператора, а разрешение уже в 2022 году будет выдавать (или не выдавать) Еврокомиссия. Вероятно, первый коммерческий газ пойдет по "Северному потоку-2" не раньше весны 2022 года.

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Теги: вячеслав володин, владимир путин, северный поток-2



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