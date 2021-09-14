Володин объявил автором идеи строительства "Северного потока-2" Владимира Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил пролить свет на авторство идеи строительства газопровода "Северный поток-2". В своем Telegram-канале он пишет: "Правильно будет рассказать, как родился этот проект. Из СМИ мы знаем, что "Северный поток-2" реализует "Газпром" с другими странами. Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы — от идеи до маршрута прокладки — был президент нашей страны. Насколько мне известно, телефонный разговор Владимира Путина с Миллером (председатель правления "Газпрома" – прим. ред.) о реализации этого проекта состоялся по пути в аэропорт. Тогда и были высказаны предложения по "Северному потоку-2".

"Для России <…> "Северный поток-2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста", - добавил Володин.

Он также похвалил канцлера Германии Ангелу Меркель: "Необходимо отдать должное канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она смогла отстоять интересы своих граждан и граждан европейских государств".

Как ранее сообщало Накануне.RU, о завершении строительства газопровода стало известно 10 сентября. Сейчас немецкий регулятор начинает процедуру сертификации газового оператора, а разрешение уже в 2022 году будет выдавать (или не выдавать) Еврокомиссия. Вероятно, первый коммерческий газ пойдет по "Северному потоку-2" не раньше весны 2022 года.