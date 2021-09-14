В Японии выявили масштабное повреждение фильтров очистки воды на АЭС "Фукусима-1"

Почти все фильтры в системе очистки радиоактивной воды ALPS на аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии оказались повреждены, сообщает канал NHK.

По данным оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO), случаев утечки из системы ALPS воды, содержащей радиоактивные частицы, не выявлено. Но телеканал не исключает, что они могли произойти.

Первую неисправность в устройствах обнаружили в конце августа. Проведенная после этого проверка показала, что повреждения имеют 24 из 25 фильтров.

Подобные повреждения фильтров в системе ALPS уже обнаруживались оператором два года назад. TEPCO так и не смогла установить причину их повреждения, пишет Regnum.

В апреле сообщалось, что правительство Японии решило сбросить радиоактивную воду с АЭС Фукусима в Тихий океан, решив, что она не представляет угрозы для безопасности. При этом в Токио проигнорировали озабоченность не только стран-соседей, но и собственных рыбаков.

Фактический сброс воды начнется примерно через два года, поскольку коммунальному предприятию Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. требуется время для установки оборудования и получения одобрения от регулирующих органов ядерной энергетики. Кроме того, как передаёт Kyodo News, вода будет очищаться и разбавляться. Очищение будет производиться с использованием передовой системы обработки жидкости (ALPS).