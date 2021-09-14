14 Сентября 2021
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чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: ngs24.ru

В Екатеринбурге директора магазина торговой сети заподозрили в присвоении крупной суммы

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего директора магазина. Управляющий подозревается в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, полицейские установили, что директор магазина одной из сетей в Чкаловском районе в течение трех месяцев присваивал себе часть выручки торговой точки. При этом мужчина не стал придумывать никаких сложных схем и просто брал деньги из кассы.

В итоге недостача в 294 тысячи рублей была выявлена в ходе проведенной инвентаризации. После этого представители сети обратились в полицию.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Директору грозит до шести лет лишения свободы. На время следствия он будет находиться на подписке о невыезде.

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Теги: присвоение, магазин, директор, Екатеринбург



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