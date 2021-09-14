Минфин озвучил аппетиты: налог на добычу для металлургов может вырасти втрое

Минфин подготовил обновленный проект основных направлений налоговой и бюджетной политики. В документе говорится, что налог на добычу для металлургических компаний может вырасти втрое – до 3-5% выручки.

Налоговая нагрузка на отрасль может вырасти на 100 млрд руб. в год, пишет "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, на недавнем Московском финансовом форуме глава Минфина Антон Силуанов напрямую сказал, что металлургам следует делиться сверхприбылями, и не через временный механизм демпферных пошлин, а путем увеличения налоговой нагрузки.

"Много говорят о дополнительных прибылях металлургов. Это не пустой звук. Денежные потоки у них в два-три раза выше, чем инвестиции. Им не надо вкладывать. У них трактор работает на карьере и собирает эту руду. Куда им еще вкладывать? В электронику? В зеленую энергетику? Огромные рентные доходы уходят в дивиденды. Вот на что важно посмотреть. Если компании пользуются рентами и ценовыми поступлениями дополнительными, нужно справедливо распределить эту ренту. Надо помочь компаниям в новой экономике, новым секторам рискованным", - полагает министр.

Временные экспортные пошлины, введенные в этом году, в следующем году предполагается заменить гибким НДПИ, размер которого будет зависеть от мировых цен на сырье. Сейчас твердые полезные ископаемые (кроме алмазов и драгметаллов) в России облагаются НДПИ по фиксированной ставке. В прошлом году она выросла в три с половиной раза.

В документе Минфин называет рост НДПИ на руды "повышением справедливости распределения природной ренты".