14 Сентября 2021
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Общество Тюменская область Уральский ФО
запах, вонь (2012) | Фото:

Власти Тюменской области продают завод, на вонь от которого жаловались ишимцы

Власти Тюменской области выставят на продажу ишимское предприятие, которое является вероятным виновником неприятного запаха в городе. Речь идет о "Биотэкс-групп" известный всем как "Ветсанутильзавод", передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов.

В перечень хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Тюменской области, которые планируются к приватизации в 2021 году внесены 100% доли в уставном капитале ООО "Биотэкс-групп".

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в связи с неприятным запахом в Ишиме под пристальным вниманием три предприятия, которые могут создавать эту проблему: Ишимский мясокомбинат, "Аминосиб", "Биотэкс-групп" известный всем как "Ветсанутильзавод".

"Аминосиб" - новое предприятие, после запуска уже была проблема с неприятным запахом.

"Мы этой проблемой вместе занимались, инвесторы очистили безымянное болото, куда шел слив. "Ишимский мясокомбинат" внедрил дополнительные очистные сооружения - выбросы неприятного запаха практически минимизированы. Остается вопрос с "Ветсанутильзаводом" - это старое предприятие. Были мысли его закрыть, но оно имеет большое значение. Это завод по утилизации отходов. Вели переговоры с компанией, чтобы передать ей управление с целью реконструкции, но по объективным обстоятельствам в ближайшее время это не произойдет. Другого пути, как инвестировать в это предприятие, чтобы обеспечить современную очистку, нет. Сейчас проводим оценку, чтобы принять решение об инвестициях", - сообщил тогда губернатор.

Напомним, с проблемой неприятного запаха в городе ишимцы столкнулись в 2018 г. Власти обещали решить ее уже в 2019 г., однако этот вопрос все еще не закрыт.

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Теги: Ветсанутильзавод, Биотэкс-групп, неприятный запах, продажа



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