14 Сентября 2021
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Экономика Краснодарский край
ремонт дорог, дорожная техника (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По поручению губернатора Кубани в станице Брюховецкой приступили к реконструкции центральной улицы

В станице Брюховецкой Краснодарского края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева начали ремонт улицы Красной, передает корреспондент Накануне.RU. Протяженность объекта свыше 3 км.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, в прошлом году в рамках рабочей поездки в муниципалитет губернатор обратил особое внимание на необходимость реконструкции центральной улицы станицы.

ремонт дорог, дорожная техника(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

И сейчас, благодаря поддержке главы региона на благоустройство этого объекта в 2021 году направят почти 90 млн рублей по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Работы здесь проведут в два этапа. В 2021 году отремонтируют 1,2 км – участок от улицы Тимофеева до улицы Димитрова, в 2022 году – пройдет завершение работ по реконструкции.

Стоит отметить, что Брюховецкий район активно участвует в госпрограммах. За пять лет на средства дорожного фонда Краснодарского края отремонтировано 225 км асфальтированных и свыше 557 км гравийных дорог, восстановлено почти 20 км тротуаров, введено в эксплуатацию и восстановлено более 120 км линий уличного освещения.

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Теги: брюховецкая, вениамин кондратьев, реконструкция, улица красная



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