Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании

Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space. Пока подробностей о ней никаких нет, кроме заявленного "она будет отличаться от других".

На YouTube был опубликован тизер, в котором говорится о втором сооснователе Privateer Space – бывшем инженере Apple Алексе Филдинге. На протяжении многих лет Возняк и Филдинг часто сотрудничали. Еще в 2002 году они учредили компанию Wheels of Zeus (WoZ), которая работала над смарт-тегами GPS. Позже Возняк входил в совет директоров Ripcord Networks, робототехнического стартапа, основанного Филдингом после закрытия Wheel of Zeus в 2006 году.

Вероятно, презентация Privateer Space состоится на технической конференции AMOS на Гавайях, которая открывается сегодня.

Рынок, на который собираются выйти Возняк и Ко, уже довольно высококонкурентный: здесь уже с реальными космическими проектами делят поле SpaseX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Бренсона.