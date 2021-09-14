14 Сентября 2021
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Экономика За рубежом
Apple iPhone 8 (2017) | Фото:apple.com

Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании

Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space. Пока подробностей о ней никаких нет, кроме заявленного "она будет отличаться от других".

На YouTube был опубликован тизер, в котором говорится о втором сооснователе Privateer Space – бывшем инженере Apple Алексе Филдинге. На протяжении многих лет Возняк и Филдинг часто сотрудничали. Еще в 2002 году они учредили компанию Wheels of Zeus (WoZ), которая работала над смарт-тегами GPS. Позже Возняк входил в совет директоров Ripcord Networks, робототехнического стартапа, основанного Филдингом после закрытия Wheel of Zeus в 2006 году.

Вероятно, презентация Privateer Space состоится на технической конференции AMOS на Гавайях, которая открывается сегодня.

Рынок, на который собираются выйти Возняк и Ко, уже довольно высококонкурентный: здесь уже с реальными космическими проектами делят поле SpaseX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Бренсона.

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Теги: стив возняк, космическая компания, apple



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