После народного схода в подмосковном Бужаниново мигрантов вывезли на трех автобусах

Три автобуса с иностранными рабочими выехали из подмосковного села Бужаниново (Сергиево-Посадский городской округ) после начала народного схода. Об этом Regnum рассказала женщина, представившаяся местной жительницей по имени Светлана.

Однако жители считают, что этого не достаточно. Они требуют, чтобы трудовые мигранты не проживали в поселке, а общежитие, где их размещают, было закрыто.

Напомним, 13 сентября более 300 местных жителей поселка пришли к общежитию, где проживают иностранные мигранты. Народный сход собрался после того, как стало известно о жестоком убийстве: 65-летняя пенсионерка пошла в лес за грибами, там на нее, предположительно, напали трое гастарбайтеров, изнасиловали и убили.

Жители, собравшиеся на сходку, разошлись после того, как пообщались с властями. К разгневанным людям приехали представители местной администрации, которые согласились потребовать закрытия общежития от правительства Московской области.

СК сообщил о задержании двух подозреваемых в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки. Приезжих 1988 и 1984 года рождения задержали в Сергиевом Посаде. Сейчас с ними работает следователь.

Следствие установит законность пребывания предполагаемых убийц на территории России. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, биологической, генетической.