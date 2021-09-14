Адмиралу Касатонову, сохранившему российский флот в Крыму в 1992 году, предложено присвоить звание Героя России

Организация ветеранов "Боевое братство" призвала министра обороны Сергея Шойгу ходатайствовать перед президентом РФ о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Касатонову, который в 1992 году сохранил для России Черноморский флот.

Депутат Госдумы, первый замглавы "Боевого братства" Дмитрий Саблин отметил, что это было бы символическим решением в канун 30-летия Беловежских соглашений о роспуске Советского Союза. Он призвал не забывать людей, которые даже во время хаоса сохранили верность Отечеству.

4 января 1992 года командующий ЧФ ВМФ России адмирал Касатонов объявил Черноморский флот российским и запретил личному составу флота принимать украинскую военную присягу до принятия политического решения руководством России и Украины о судьбе флота.

"Моряки выполнили мой приказ: "Украинскую присягу не принимать!" В поддержку я получил из России сотни телеграмм от простых людей, от руководства - ни одной", - вспоминал потом адмирал.

Адмиралу Касатонову 82 года. В 2019 году он получил знак отличия "За заслуги перед Севастополем". Однако едва ли эта награда отмечает его настоящую заслугу перед Россией. В то время благодаря его личной твердой позиции в Крыму остался российский флот, который затем облегчил возвращение Крыма в состав России. Вообще, если бы Москва проявила политическую волю, то Крым еще в 1992 мог бы без особых проблем вернуться в Россию, уверен адмирал.

В январе 1992 года он выступил в Верховной раде, где заявил, что украинцев среди офицеров лишь 19%, а среди матросов и старшин - около 30% и что требование принимать присягу чужого государства есть преступление. Только после этого Ельцин, как он считает, "проснулся", поняв, что можно не дарить флот Украине, и начал переговоры с Леонидом Кравчуком о разделе флота. Также он получил благословение патриарха Алексия II, чтобы флот и впредь оставался российским.

Ведущая Анна Шафран поддержала предложение.

"Никакого бы возвращения Крыма в Россию могло и не состояться, если бы адмирал не отстоял судьбу Черноморского флота в черные девяностые, когда легализовавшиеся при Кравчуке украинские нацисты буквально угрожали физической расправой его семье и ему лично. Такие офицеры, как адмирал Касатонов, которые хранят безупречную верность армии и флоту, невзирая ни на какие политические бури, безусловно достойны носить Звезду Героя России. Очень надеемся, что руководством МО просьба ветеранов будет услышана", - написала она.