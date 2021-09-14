В Москве задержан лидер профсюза "Курьер"

В Москве задержан автор и редактор "Вестника Бури Originals", председатель профсоюза "Курьер" Кирилл Украинцев. В профсоюзе сообщают, что связь с ним прервалась вчера около 17:45 мск, он успел лишь сообщить о том, что его задержали и отвезли в Коптевское ОМВД. Сегодня в 10 часов по московскому времени должен состояться суд.

В Коптевском отделе полиции подтвердили эту информацию, однако не уточняют подробности — какую статью инкриминируют профсоюзному лидеру и в каком суде предстоит разбирательство.

В "Курьере" считают, что преследование Кирилла Украинцева якобы может быть выгодно крупным корпорациям, таким как Яндекс и Mail.Ru, поскольку профсоюз добился отмены части штрафов для курьеров, восстановил на работе несколько несправедливо уволенных человек.