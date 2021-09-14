Лесные пожары вновь стали причиной смога в Якутске

Якутск вновь окутало дымом из-за лесных пожаров в Якутии.

На территории городского округа в данное время природные пожары отсутствуют, заявили в мэрии. Дым принесло ветром из Усть-Майского района республики, там зафиксировано шесть очагов возгорания.

С лесными пожарами в районе борется 121 человек и 16 единиц техники, сообщает Regnum.

Всего в регионе зафиксировано 50 возгораний, из них тушат 15. За сутки ликвидированы 16 возгораний, локализованы — четыре.

На прошлой неделе в Якутии начало расти число лесных пожаров. Сообщалось, что огонь угрожал как минимум одному населенному пункту - селу Кюбяинде Вилюйского района.

Ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что тушение природных пожаров в Якутии практически завершилось. Было решено уменьшить количество человек, задействованных в борьбе с огнем.